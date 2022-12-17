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Basketbol Gençler Ligi Kızlar
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DÜZCE 17.12.2022, 15:46
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Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu 8. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Botaş Spor’u konuk etti. Maçta ilk çeyrek 11-25 Botaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan gurup lideri Botaş soyunma odasına 29-47 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte Botaş 25 sayı atarken Düzce Atletik 12 sayı üretebildi. Üçüncü çeyrek 41-72 ile tamamlandı.
Düzce Atletik kendi sahasında Botaş Spor’dan 40 sayı fark yiyerek maçı 53-93 kaybetti.