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Başkanlardan iftar öncesi ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü iftar öncesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

DÜZCE 22.04.2021, 16:23
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Başkanlardan iftar öncesi ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü iftar öncesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aziziye Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hem Ramazanlarını kutladı, hem de talepleri dinledi. Aziziye Mahallesinde beraberinde, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ile birlikte tek tek hanelere giden Başkan Özlü, hem kent için yapılan çalışmaları anlattı hem de vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Korona-virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edilerek mahalle sakinleriyle hasbihal eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, korona-virüs salgını nedeniyle toplu ramazan organizasyonlarının iptal edildiğini ancak vatandaşlarla gönül bağının koparılmaması için mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Düzce’nin daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz çalıştıklarını ve kısa süre içinde hayata geçecek olan projelerle Düzce’nin çehresinin değişeceğini belirten Başkan Özlü, “Ramazanın bereketini hemşehrilerimiz ile paylaşırken bir yandan da sorunları birinci ağızdan dinliyor, birinci ağızdan da çözümleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz” ifadelerinde bulundu.
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