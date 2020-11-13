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Başkandan taksicileri sevindirecek çalışma
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KENTİN GELİŞİMİ VE BÜYÜMESİNE YÖNELİK VİZYONER PROJELERİNİN YANINDA HER KESİMDEN ESNAFIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA DA BÜYÜK GAYRET SARF EDİYOR. BAŞKAN ÖZLÜ, BU KAPSAMDA TAKSİCİ ESNAFININ İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ KONUSUNDA TALİMAT VERDİ.
DÜZCE 13.11.2020, 12:29
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin gelişimi ve büyümesine yönelik vizyoner projelerinin yanında her kesimden esnafın sorunlarının çözümü noktasında da büyük gayret sarf ediyor. Başkan Özlü, bu kapsamda taksici esnafının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda talimat verdi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Başkan Özlü’nün talimatları doğrultusunda taksici esnafının ihtiyaçları ve eksikliklerinin giderilmesi hususunda çalışmalarına başladı. Tuncer, Çoban taksi durağının ön kısmının araç- giriş çıkışında sorun yaşanması yönündeki şikayetlerin, belediye ekipleri tarafından zeminin iyileştirilmesi ve asfaltlanmasını sağlayarak giderildiğini bildirdi.Başkan Yardımcısı Tuncer, “Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ nün talimatlarıyla taksici esnafımızın sorunları için harekete geçtik. İlk olarak esnaflarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyaçlar noktasında yol haritamızı belirledik. Isınma, lavabo ve durakların durumuna yönelik sorunların çözümüne kavuşması için çalışmalarımız da devam ediyor“ ifadelerinde bulundu.