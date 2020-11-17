Başkan Yanmaz sahadaki çalışmaları denetliyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çuhalı çarşısı Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Atatürk Caddesi üzerindeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yol yapım çalışmalarının yanı sıra ışıklandırmaları da yapıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, Belediye Meclis Üyesi Sinan Akın, Umut Işığı Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ve Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat mühendisi Çağatay Emek ile birlikte yol yapım ve ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Okan Yanmaz, incelemeler sırasında yetkililerden de bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yanmaz, “Atatürk Caddesi üzerindeki düzenleme çalışmalar ile ilçemiz genelinde yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Akçakoca’nın her yerinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar dilerim” ifadelerinde bulundu.