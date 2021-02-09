Başkan Yanmaz esnafa hijyen maddesi dağıttı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımına aralıksız devam ediyor.

Akçakoca’da koronavirüse karşı tedbirler aralıksız olarak sürdürülüyor. Başkan Yanmaz, beraberindeki Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz, personelle birlikte esnaf ve vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları, maske mesafe ve temizlik konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Yanmaz, "Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarımızı kararlılıkla aralıksız sürdürüyoruz. Salgının ilçemizde göründüğü ilk günden bu yana ilçe esnafımıza vatandaşlarımıza maske kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımında bulunduk. Kentimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Yanmaz ve Umut Işığı Birim Koordinatörü Nursen Yanmaz’a teşekkür eden vatandaşlar da koronavirüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini belirtti.