banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Başkan Yanmaz; “Bu illetten kurtulacağız”

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı. Yanmaz, "Hepimiz birden mücadele edersek bu illetten kurtuluruz" dedi.

DÜZCE 01.12.2020, 15:03
4
Başkan Yanmaz; “Bu illetten kurtulacağız”
banner422

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı. Yanmaz, "Hepimiz birden mücadele edersek bu illetten kurtuluruz" dedi.

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşlara ve işyerlerine ücretsiz koruyucu maske, dezenfektan bilekliği kolonya dağıtımını aralıksız sürüyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Umut Işığı Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve kolonya dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Yanmaz, “Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Belediyemiz tarafından Korona virüsüne karşı mücadelemiz devam ediyor. Korona virüsüne karşı mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ve işyerlerine koruyucu maske, dezenfektan bilekliği ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.
Yorumlar (0)
banner388
hafif yağmur