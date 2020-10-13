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Başkan Yanmaz, AK Parti heyetini ağırladı

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI OKAN YANMAZ, MAKAMINDA AK PARTİ YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADI.

DÜZCE 13.10.2020, 15:51
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Başkan Yanmaz, AK Parti heyetini ağırladı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, makamında AK Parti yöneticilerini ağırladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İl Başkanı Keskin, Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a çalışmalarında başarılar dilerken Başkan Yanmaz ise ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sohbet Havasında geçen ziyaret karşılıklı iyi dilek temennileriyle son buldu.

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