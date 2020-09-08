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Başkan Tuncay Şahin AB toplantısında

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ KONULU SEMİNERE KATILDI.

DÜZCE 08.09.2020, 16:48
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Başkan Tuncay Şahin AB toplantısında

AB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi konulu seminere katıldı.

DTSO Başkanı Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Saydam ve Meclis üyesi Hasan Arslan, video konferans olarak gerçekleştirilen Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Güncellenmesi konulu seminer programına katılım sağladılar.

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