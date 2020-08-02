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Başkan Şahin meydanda vatandaşlarla bayramlaştı
KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI BİROL ŞAHİN, ŞEHİR MEYDANINDA BULUNAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK, VATANDAŞLARIN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI
DÜZCE 02.08.2020, 08:58 02.08.2020, 09:27
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DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kent meydanında bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların kurban bayramını kutladı.
Kurban Bayramı dolayısı ile toplu bayramlaşmaların yasak olduğu Düzce’de Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede toplu bayramlaşma yapamadı. Bunun üzerine Başkan Şahin, ilçe meydanında bulunan vatandaşların tek tek masalarına giderek bayramlarını kutladı. Başkan Şahin, bayramları gereği gibi yaşamanın insanlara huzur verdiğini fakat bu bayramda Korona virüs salgını nedeni ile bayramlaşamadıklarını bu nedenle meydanda bulunan vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirtti.
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