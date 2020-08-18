Başkan Şahin "Geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz"
KAYNAŞLI BELEDİYESİ İLÇE DE AÇTIĞI SPOR SALONUNDA ÇEŞİTLİ DALLARDA SPORCULARIN ANTRENMANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR. KARATE DALINDAKİ SPORCULAR SPOR SALONUNU KULLANARAK YAPILACAK ŞAMPİYONLARA HAZIRLANIYOR
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe de açtığı spor salonunda çeşitli dallarda sporcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Karate dalındaki sporcular spor salonunu kullanarak yapılacak şampiyonlara hazırlanıyor.
Kaynaşlı Belediyesi ilçe de kendine ait spor salonu açtı. Açılan spor salonunda başvuranlar içinde çeşitli dallarda spor okullarını faaliyete geçirdi. Karate dalında ki sporcuların yoğunluk olarak kullandığı spor salonunda Belediye Başkanı Birol Şahin’de incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, sporcularla bir araya gelerek antrenmanlarına katıldı. Başkan Şahin antrenman sonrasında yaptığı açıklamalarda: “ İlçemizde belediyemize ait bir spor salonu açtık. Burada çeşitli dallarda spor okulları oluşturduk. Bugün Karate sporcuları ile bir araya geldik. Salonumuzda antrenman yapıyorlar. İlçemizden geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.
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