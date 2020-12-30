Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sağlık çalışanları için tulum üreten bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde bir çok tekstil fabrikası tüm işlerini durdurarak, sağlık çalışanlarına tulum üretimine başladı. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası da sağlık çalışanlarına dağıtılan tulumların üretimini yapmaya başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ise üretim yapılan fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Korona virüs salgını ile mücadele de etken rol oynayan sağlıkçılar için üretilen tulumları inceleyen Başkan Şahin, personelleri de tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.