Başkan Pehlivan birlik beraberlik mesajı verdi

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, üye ziyaretlerinde bulunarak “Toplum olarak zor bir süreçte toplumsal olarak yardımlaşma ve toplumsal büyüme önemi” dedi.

Başkan Vefa Pehlivan beraberinde Genç MÜSİAD Başkanı Hakan Bekar, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Sağlam ve Selahattin Aydın ile birlikte üye ziyaretlerinde bulunarak onların sorunlarını sıkıntılarını yerinde dinledi. Pehlivan bu kapsamda iş adamları Atilla Şahin, Hikmet Keskin ve Erdal Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette salgının toplumda oluşturduğu ekonomik sorunların Düzce’de ve toplumda olan etkisi ticarete yansıyan problemleri değerlendirildi. Aynı zamanda salgının oluşturduğu sosyal bunalımı daha sağlıklı şekilde gidermek için doğa turizmine doğru bir kültür turizmi oluştuğundan karavan turizminin ülkemizde gelişimi ve geleceği hakkında görüşler alınıp değerlendirildi. Ayrıca Düzce’nin doğal yapısının çeşitliliği karavan turizmine uygun olup coğrafi konumunun avantaj sağlaması doğa turizminin Düzce için uygunluğu konuşuldu.

Pehlivan, toplum olarak zor bir süreçten geçtiğimiz salgın ve ekonomik sıkıntılardan toplumsal olarak yardımlaşmanın ve toplumsal büyümenin önemi değerlendirildi.