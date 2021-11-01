Başkan Özlü’nün projelerine vatandaştan tam not

DÜZCE(İHA) –Millet Bahçesinin bir bölümünde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün projeleri "Düzce İçin Çalışıyoruz" başlığı altında sergilendi. Projeleri inceleyen vatandaşlar, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi, 7’den 70’e tüm vatandaşlar için büyük heyecan uyandırdı. Doğanın tüm renklerini içinde barındıran Millet Bahçesi; oyun alanları, yürüyüş yolları, spor aletleri, kitap kafeteryası, yeşil alanları ile Düzce’de yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Kısa süre önce hizmete açılan Millet Bahçesi, yoğun kalabalığa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hafta sonunu değerlendirerek, şehrin kalbinde mola vermek için millet bahçesinin yolunu tutan vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde kentin dört bir yanında çalışmaları devam eden projeleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Cedidiye Meydan Projesinden mahalle konaklarına, millet bahçesi proje çalışmalarından ulaşım master planına, akıllı bisiklet sisteminden Konuralp Antik Kent kazı çalışmalarına kadar bir çok vizyon projenin yer aldığı görselleri büyük bir ilgi ile gezen vatandaşlar, görselleri tek tek inceleyerek yapılan çalışmaların detaylarına da ulaşmış oluyor.