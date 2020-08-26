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Başkan Özlü’nün girişimi ile Konuralp alt yapısına 30 milyon TL’lik yatırım

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN GİRİŞİMİ İLE KONURALP’İN YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN VE BÖLGENİN TARİHİ GEÇMİŞİ SEBEBİYLE DÜZENLEME YAPILAMAYAN ATIK SU ALT YAPI ÇALIŞMALARI İÇİN 30 MİLYONLUK YATIRIM İLE 8,5 KİLOMETRELİK HAT DÖŞENİYOR.

DÜZCE 26.08.2020, 14:18
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Başkan Özlü’nün girişimi ile Konuralp alt yapısına 30 milyon TL’lik yatırım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimi ile Konuralp’in yıllardır çözülemeyen ve bölgenin tarihi geçmişi sebebiyle düzenleme yapılamayan atık su alt yapı çalışmaları için 30 milyonluk yatırım ile 8,5 kilometrelik hat döşeniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin yıllardır gündemi meşgul eden sorunlarının kalıcı çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam ediyor. Konuralp bölgesinde yıllardır şikayet konusu haline gelen ve kalıcı bir çözüm bulunamayan kanalizasyon hattının Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine bağlanması için çalışma başlatıldı.

İSKİ ve DSİ yetkilileri ile yoğun görüşmeler yapan Başkan Özlü, bölgenin kanalizasyon sisteminde yapılacak çalışmaların bugün itibariyle başladığını açıkladı. 30 Milyon TL değerindeki yatırım sayesinde Konuralp atık suları Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılacak. 800 adet beton boru ile 8,5 kilometrelik hat döşenecek yatırım konusunda açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yatırımın bölge için büyük öneme sahip olduğunu aktararak “Konuralp’de yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı kanalizasyon sorununu yaptığımız görüşmelerle kesin çözüme kavuşturuyoruz. Bölgede bugüne kadar alt yapı konusunda herhangi bir çalışma yapılamamış. Bunun nedeni bu bölgenin tarihi bir yerleşim yeri olması, atılacak her adımda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün iznine tabi oluyorsunuz. Elbette bu bizim için asla bir engel teşkil etmiyor. Gerekli görüşmelerimizi yaptık, bölgenin ihtiyacı olan yatırımı yapma konusunda da İSKİ ve DSİ ile işbirliği kurduk. 30 Milyon TL’lik yatırım sayesinde kangren haline gelen kanalizasyon sorunu tarihe karışıyor. Sistem 800 adet beton boru ile döşenecek 8,5 kilometrelik hat ile çalışacak. D-655 Karayolu (Akçakoca Yolu) altından yatay delgi imalatı ve Melen Çayı’nın altından yatay geçiş imalatı yapılacak. 4 ay gibi kısa bir süre içinde bu çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz. Artık Konuralp’te atık su ve kanalizasyon sorunu değil, çok daha farklı kazanımlarımız gündem konusu olacak” ifadelerinde bulundu.

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