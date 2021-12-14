Başkan Özlü’den yeni pazaryerleri müjdesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazaryerlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, taleplerini dinlemek için pazarcı esnafının temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, şehrin belirli noktalarında proje çalışmaları devam eden 5 yeni pazaryeri kurulacağının müjdesini verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ürettiği projelerle şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özlü, pazaryerlerinin modernizasyonuna yönelik Hamidiye, Aziziye, Fevzi Çakmak Mahalleleri ile Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerinde bulunan pazaryerlerinin yenileneceğinin müjdesini verdi.

Bu kapsamda, Kültür Merkezinde Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Şahin ve pazarcı esnafını ağırlayan Başkan Özlü, modern pazaryerlerine yönelik yaptıkları çalışmaları, slaytlar eşliğinde esnafla paylaştı.

Ziyaretin ardından yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, “Bugün pazarı esnaflarımızla bir araya geldik. Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri ile Hamidiye, Aziziye ve Fevzi Çakmak Mahallelerimizde konumlandıracağımız yeni ve modern pazaryerlerine yönelik durum değerlendirmesinde bulunduk. Onların taleplerini değerlendirdik. Vatandaşlarımızdan ve pazarcı esnaflarımızdan bu konuda yaşanan sıkıntılar sıklıkla iletiliyordu. Bizler de hazırlıklarımızı tamamlayıp kısa süre içerisinde proje çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimizin önemli bir sorununu daha çözmek için kararlıyız” dedi.