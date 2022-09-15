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Başkan Özlü’den vefa
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti’ye gönül vererek hizmet etmiş ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ davasına emekleri geçmiş partilileri tek tek ziyaret ediyor.
DÜZCE 15.09.2022, 18:28
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti’ye gönül vererek hizmet etmiş ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ davasına emekleri geçmiş partilileri tek tek ziyaret ediyor.
Başkan Faruk Özlü, vefa ziyaretlerini sürüyor. Özlü, bu dahilde iş insanı İsmail Çakmak’ı iş yerinde ziyaret etti. Özlü “Büyük ve Güçlü Türkiye davasına emekleri geçmiş arkadaşlarımızı tek tek ziyaret ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar onları bulacak ve ziyaret edeceğiz. Bir asil duygunun adıdır vefa. Vefa ziyaretlerimiz sürecek” dedi.
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