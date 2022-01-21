Başkan Özlü’den muhtarlara internet

Göreve geldiği günden itibaren muhtarlara özel önem veren, her fırsatta mahallelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarların internet sorununa çözüm sağladı.

Düzce Belediyesi, mücavir alanı içerisindeki tüm muhtarlıklara ücretsiz internet kurulumu gerçekleştirerek hem muhtarlara hem de vatandaşlara fayda sağlıyor. Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan muhtarların yaşadığı internet sorunu için yeni modemler ile kurulumunu sağlandı. Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri muhtarlıkları dolaşarak yeni modemlerini kurdu ve Wi-Fi hizmetini de muhtarlık çevresinde vatandaşların kullanımına açtı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün internetin muhtarlıklara kurulmasına teşekkür eden Demetevler Mahallesi Muhtarı Fedai Gönülşen, “Muhtarlık binasına ücretsiz internet kuruldu. Vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor. TC kimlik numarasıyla telefonundan internete girebiliyor. Muhtarlık binamızda da bize fayda sağladı. Dünya ile irtibatımızı kuruyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Muhtarların bilgisayarlarında ve yazıcılarında da sorun yaşadıklarında yardımcı olan Düzce Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, muhtarlardan gelen talepleri anında çözüyor.