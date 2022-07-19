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Başkan Özlü’den miniklere tatil hediyesi

Düzce Belediyesi daha önce Millet Bahçesinde başlattığı açık hava sinema şenliği Bahçeşehir’e taşınıyor. Japonya’ya özgü manga çizim sanatıyla çizilmiş 3 ayrı çizgi film çocuklarla Bahçeşehir’de çocuklarla buluşturuluyor.

DÜZCE 19.07.2022, 15:33
Başkan Özlü’den miniklere tatil hediyesi

Düzce Belediyesi daha önce Millet Bahçesinde başlattığı açık hava sinema şenliği Bahçeşehir’e taşınıyor. Japonya’ya özgü manga çizim sanatıyla çizilmiş 3 ayrı çizgi film çocuklarla Bahçeşehir’de çocuklarla buluşturuluyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzcelilerin sinema keyfini açık havada çıkarması için farklı etkinlik alanlarını kullanmaya başladı. Özellikle sinemaya gidemeyen çocukları düşünen Düzce Belediyesi, açık hava sineması ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Miniklerin hayal güçlerinin gelişmesine de katkıda bulunması düşünülen açık hava sinema günleri 3 gün boyunca Bahçeşehir etkinlik alanında gerçekleşecek.

Gişe rekorları kıran birbirinden eğlenceli 3 çizgi film çocuklarla Bahçeşehir etkinlik alanında buluşacak.

20 Temmuz Çarşamba günü Arabalar, 21 Temmuz Perşembe Buz Devri 3 ve 22 Temmuz Cuma günü ise Şirinler Kayıp Köy filmleri saat 21.15 itibariyle çocuklarla buluşacak.

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