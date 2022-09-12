Başkan Özlü’den konaklara yakın markaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyenin öz kaynaklarıyla tamamı ahşap kullanılarak inşa edilen Çavuşlar Mahalle Konağının durumunu yakından takip ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle konakları projesi sözünü yerine getiriyor. Başkan Özlü, mesleki kurslarla hem vatandaşlara hem de şehre katma değer sağlanması amacıyla başlatılan mahalle konaklarının yapım çalışmalarına büyük önem veriyor.

Belediyenin öz kaynakları ile tamamı ahşaptan inşa edilen Çavuşlar Mahalle konağında incelemelerde bulunan Başkan Özlü, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyecilik anlayışımızda çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Mahalle Konakları bizim olduğu kadar mahallelerimiz için de çok önemli. Bunu gerek Beyciler gerekse Çamköy mahallelerimizde bizzat yaşıyoruz. Çavuşlar Mahallemizi de kısa süre içerisinde konağımızı hizmete açacağız. Binanın iskeleti bitti. İç tefrişi de tamamlanmak üzere. Ardından çevre düzenlemesini tamamlayarak mahalle sakinleriyle buluşturacağız. Amacımız, hem nezih bir mekan oluşturmak hem de BELMEK kurslarımızla vatandaşlarımıza ve şehrimize katma değer sağlamak” dedi.