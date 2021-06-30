Başkan Özlü’den, Güzel Sanatlar Fakültesine ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Düzce ölçeğinde yapılabilecek sanat faaliyetleri ve peyzaj çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret ederek Öğretim Üyeleri ile buluştu. Konuralp’te bulunan fakülte binasındaki görüşmede, öğretim üyeleri Başkan Özlü’ye okulun son durumu ile ilgili bilgi verdi.

“Fakültenin Konuralp’te olması avantaj”

Öğretim üyelerinin beklenti ve taleplerini de dinleyen Başkan Özlü, “Düzce’yi tarih, turizm, sanayi başta olmak üzere her konuda ileri seviyeye taşımakta kararlıyız. Pandemi nedeniyle sosyal hayatımızda yaşadığımız kısıtlamalar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Sanat anlamında da eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve sanatsal faaliyetlere ağırlık vermek istiyoruz. Fakültenin Konuralp’te olması ayrıca bir değer olacaktır. Hep birlikte neler yapılabileceğimizi istişare ederek kentimizde uygulama çalışmalarımızı birlikte yapalım” dedi.

Ziyarette ayrıca, Konuralp Antik Tiyatro bölgesinde devam eden kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak yapılabilecek çalışmalar da masaya yatırıldı.