Başkan Özlü’den gençlere konser sözü

Gençlerle bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp antik kentindeki kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gençlerin istediği sanatçıları konser için Konuralp’e getireceğini söyledi.

Faruk Özlü, gençlik merkezi ve Kızılay gönüllüsü gençleri Bahçeşehir’de bulunan Ertuğrul Gazi Otağ Çadırında ağırladı. Buluşmaya Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediyesi meclis üyeleri ve Beltur yöneticileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İsa Yazıcı, gençlik çalışmaları ve yurt hizmetleri noktasında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Düzce’de yurt sorunu yok"

2015 yılında milletvekili olduğunda ilk işinin yurt sıkıntılarının çözülmesine yönelik adımlar atmak olduğunu belirten Başkan Özlü, "Bahçeşehir bölgesinde bulunan atıl işyerlerinin öğrenci yurdu haline getirilmesi için çalışma gerçekleştirdik ve tamamladık. Düzce’ye gelen tüm öğrencimizin yurt sıkıntısı çekmemesi için belediye olarak elimizi taşın altına koyduk. Bugün, Düzce’de barınma sorunu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sorunu olan varsa bizlere ulaşsın" dedi.

"Gençlerimizin istediği sanatçıları getireceğiz"

Öğrencilere Düzce’nin doğal güzelliklerini de anlatan Belediye Başkanı Özlü, gençlerin de şehrin güzelliklerini görmesi gerektiğini kaydederek, "Geçmişte gerek eğitimim gerekse görevim nedeniyle birçok ülke ve şehir görme fırsatı yakaladım. Bugün kendi memleketimde hizmet ediyorum. Düzce Belediye Başkanlığı benim için bir görevden öte sosyal sorumluluk. Düzce butik bir şehir ve çok güzel bir yer. Güneyinde yayla ve şelaleler, kuzeyinde deniz ve tarih var. Sizler de bu güzel şehri gezin, tanıyın çok seveceksiniz. Konuralp bölgesinde Türkiye’nin en hızlı kazı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yüzde 70’ini tamamlamış vaziyetteyiz. Bittiğinde siz gençlerimizin istediği sanatçıları getirerek konserler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yemen Türkü’süne eşlik etti

Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Özlü, gençlere öğrencilik günlerinin kıymetini bilmeleri yönünde de tavsiyelerde bulunarak, kendi döneminden öğrencilik anılarını paylaştı. Gençlerin birlikte türkü söyleme isteğini de geri çevirmeyen Özlü, Yemen Türküsü’ne eşlik etti.