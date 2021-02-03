Başkan Özlü’den esnafa can suyu

Düzce Belediyesi, pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 176 kahvehane ve internet kafe işletmecisi için hazırlanan alışveriş çeklerinin dağıtımına başladı. “Gün dayanışma günüdür” diyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bin liralık çekleri esnafa teslim etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, oda başkanıyla gerçekleştirdiği istişareler sonucunda faaliyetleri kısıtlanan kahvehane ve internet kafe işleten esnaflara destek verilmesi kararlaştırılmıştı. Korona virüs pandemisi sürecinde zor dönemden geçen 176 esnafa 1000 TL’lik alışveriş çekinin dağıtımına başlandı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında yapılan çeklerin dağıtımına katılan ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Özlü, “Kısıtlı ve sınırlı imkanlarımızla böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyilerini de yapacağız. Gün dayanışma birlik, beraberlik günüdür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu süreçte millet olarak bunu daha iyi gördük ve anladık. Düzce Belediyesi olarak bizde üzerimize düşeni yapıyor ve esnaflarımızın yanında dayanışma halinde olduğumuzu gösteriyoruz. Bir an önce bu salgının bertaraf edilmesini ve normal hayata dönmeyi temenni ediyorum. Yaptığımız bu küçük desteğin bir nebze de olsa esnaflarımıza yardımı olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Program, esnaflar için hazırlanan alışveriş çeklerinin dağıtımıyla sona erdi.