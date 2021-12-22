Başkan Özlü’den çevre ve çöp konusuna hassasiyet çağrısı

Düzce ili Katık Atık Birliği olağan meclis toplantısında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, paydaşlara çevre temizliği ve çöp konusunda birlikte ve hassas hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Düzce İli Katık Atık Birliği (DİKAB) olağan meclis toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında birliğe bağlı belde ve ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla Kültür Merkezinde yapıldı. DİKAB Sorumlusu Emrah Gülmez tarafından gündeme ilişkin gerçekleştirilen sunumda 2022 yılı bütçesi, gelir ve gider analizlerine yönelik maddeler görüşüldü. Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi başta olmak üzere Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi ile Katı Atık Transfer İstasyonun istatistiki verilerinin de değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Özlü, “İlçelerimizden çöplerin tesise getirilmesi kapsamında DİKAB gereken desteği sağlayacak. Bu tesisi çok büyük emeklerle kurduk. El birliği ile tesisin daha iyi ve işler hale gelmesini sağlayalım” dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam etti.