Başkan Özlü’den 680 milyon liralık yatırım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentte kronik hale gelen bir soruna daha neşter vurmaya hazırlanıyor. 680 Milyon TL’lik yatırım ile içme suyu ve ana isale hattının yenilenmesinin ardından Düzceliler uzun yıllar su sıkıntısı yaşamayacak.

Düzce’nin kronik sorunlarının başında gelen, gerek yaz gerekse de kış aylarında zaman zaman problem yaşanmasına neden olan su sıkıntısının çözümü konusunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü harekete geçti. İçme suyu alt yapısının değiştirilmesiyle Düzce’nin uzun yıllar su sorun yaşamayacağına dikkat çeken Başkan Özlü, eskiyen içme suyu alt yapısının günün şartlarına uyum sağlayamadığını belirtti.

30 yıllık su hatlarını yenileme yoluna gittiklerini dile getiren Başkan Özlü, “İlk projemiz 180 Milyon TL bütçeli içme suyu projesi. DSİ kaynaklarından içme suyu hattı ve ana isale hattını yeniliyoruz. Ayrıca bir de ana su deposu yapacağız. Diğer projemiz ise içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi projesi. Yaklaşık 500 milyon liralık bu projeyle 55 kilometre çelik boru ve bin 230 kilometre polietilen su borularıyla içme suyu boruları yenilenecek. 17 Aralık tarihinde firmaya yer teslimini yapacağız. Vatandaşlarımızın suya kesintisiz şekilde ulaşmalarını sağlayacağız. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabretmelerini istiyorum. Düzce’nin gelecek 30 yıl da su sorunu yaşamasının önüne geçiyoruz” dedi.