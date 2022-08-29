Başkan Özlü’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü 100. yıl mesajında, “Türk Milleti en zor koşullarda dahi olsa bağımsızlığından asla vazgeçmez” dedi.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir mesaj yayımladı.

“Bağımsızlık mücadelemizin en şanlı ve şerefli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yılını büyük bir gurur ile kutluyoruz” diyerek sözlerine başlayan Özlü, “Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman Türk milletinin yazdığı bu şanlı zafer; tüm olumsuzluklara, haksızlıklara ve kendinden kat be kat üstün ordulara karşı kazandığı istikbal mücadelesiyle Dünya tarihinin kirli sayfalarında bir yıldız gibi parlamaktadır” dedi.

"Kirli emeli olanların hevesi kursağında kalacak"

Faruk Özlü, sözlerine şöyle devam etti: “Hürriyetinden ve istiklalinden hangi koşulda olursa olsun vazgeçmeyeceğini yedi düvelin aklına mıh gibi çakan Türk Milleti, istiklal ve istikbalimizi hedef alan güçlere, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da aynı gür sesiyle haykıracak ve kirli emelleri olanların hevesini kursağında bırakacaktır. Türk Milleti en zor koşullarda dahi olsa bağımsızlığından asla vazgeçmez.”

Aziz Şehitleri saygıyla andığını dile getiren Özlü; “Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan 30 Ağustos Zaferinin 100. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şanlı ecdadımızın elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyor, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” ifadelerinde bulundu.