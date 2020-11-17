Başkan Özlü Standart Profil fabrikasında incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin istihdamına büyük katkı sağlayan Standart Profil fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Düzce’nin üretim ve istihdamına ciddi destek veren Standart Profil fabrikasını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Fabrikayı ziyaret ederek Genel Müdür Afşin Dakiki ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Fabrika alanında incelemelerde bulunan Başkan Özlü, personelle de kısa süreli sohbet etti. Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medyada yaptığı açıklamada: “ Düzce’mizin üretim kapasitesine büyük katkı sağlayan Standart Profil Grubu’nun Düzce Genel Müdürü Afşin Dakiki’ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum. İlimizin katma değerine değer katan tesiste yenilenen enerji üretim hattı çevreci yaklaşımı ile diğer tesislere de örnek olacak nitelikler taşıyor” ifadelerini kullandı.