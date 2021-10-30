banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Başkan Özlü, spor kampüsü alanını gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yedek stadyum çalışmalarının devam ettiği Şıralık Spor kampüsünü yerinde inceledi. Projenin ilerleyiş süreci hakkında bilgi edinen Başkan Özlü, stat ve çevre çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

DÜZCE 30.10.2021, 13:35
Başkan Özlü, spor kampüsü alanını gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yedek stadyum çalışmalarının devam ettiği Şıralık Spor kampüsünü yerinde inceledi. Projenin ilerleyiş süreci hakkında bilgi edinen Başkan Özlü, stat ve çevre çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarafından başlatılan projeler sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Kentin dört bir yanında yaşam alanlarından spor tesislerine, alt yapı çalışmalarından yeni güzergahların şehre kazandırılmasına kadar bir çok proje devam ederken, Başkan Özlü işi sıkı tutarak projeleri tek tek yerine inceliyor. Projelerin ilerleyiş süreçlerini sık sık yerinde ziyaret eden Başkan Özlü, yardımcısı Cengiz Tuncer ve Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu ile birlikte spor kampüsü alanında yapımı devam eden yedek stadı inceledi. Tribün inşaatı ve stat alanını yakından inceleyen Özlü, inşa sürecine yönelik bilgi alarak, hızlı şekilde bitirilmesi yönünde talimatta bulundu.

“Düzce, her branşta başarıya koşacak bir şehir olacak”

Spor Kampusunun Düzce’nin büyük bir açığını kapatacak önemli bir yatırım olduğuna değinen Başkan Özlü, “Düzceli, her şeyin en iyisine layık. Bizde en iyisi ne ise onu yapmak için mücadele ediyoruz. Ortaya koymaya çalıştığımız vizyon elbette ki bir an da olabilecek bir şey değil. Ancak 2020 yılının sonunda söylediğimiz şekilde 2021 yılı itibariyle Düzce’yi şantiyeye çevirdik. Kentimizin her yerinde birçok proje uygulaması gerçekleştiriyoruz. Hayata geçen projelerimiz başta olmak üzere devam eden projelerimizle birlikte süreci doğru şekilde yönettiğimizi de hep birlikte görüyoruz. Spor kampüsümüzde çalışmalarımız hızla ilerliyor. Ortaya çıkacak işin en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Yedek stadımızın yapımı devam ediyor, tribünlerimiz inşa edilmeye başlandı. Kısa süre içerisinde de bitirilecek. Uzun yıllar Düzce’mize, Düzcespor’umuza ve Düzce’mizin tüm amatör spor kulüplerine katkı sağlayacak bir tesis kuruyoruz. Düzce, kendisine yakışan şekilde her branşta başarıya koşacak bir şehir olacak” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3