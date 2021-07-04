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Başkan Özlü, Rafet Vergili’yi ağırladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

DÜZCE 04.07.2021, 18:21
Başkan Özlü, Rafet Vergili’yi ağırladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında kabul etti. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Karabük Belediye Başkanı Vergili, bir süredir gerçekleştirmeyi düşündüğü ziyaretin bugüne kısmet olduğunu dile getirdi. Başkan Özlü ise Vergili’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Başkan Özlü, Düzce için yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili Başkan Vergili’yi bilgilendirdi. İki başkan, iller bazında ortak yapılabilecek çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulundu.
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