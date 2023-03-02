Başkan Özlü, Orhan Gencebay’la bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Bakanı Dr. Faruk Özlü, ünlü sanatçı Orhan Gencebay’la bir araya geldi, güftesi ve bestesi kendisine ait yeni bir şarkının müjdesini aldı.

Başkan Faruk Özlü, Türk müziğinin Orhan Baba lakaplı efsane ismi Orhan Gencebay ve Sevim Emre ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özlü görüşmeyle ilgili olarak “Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay ile Türk tarihi ve kültürü odaklı bir sohbet gerçekleştirdik. Tarihimize ve kültür köklerimize ilişkin derin bilgisine hayran kaldım. Görüşmemizde güftesi ve bestesi kendisine ait yeni bir şarkının müjdesini aldım. Büyük Ustayı eşi Sevim Emre ile birlikte Düzce’ye davet ettim” dedi.