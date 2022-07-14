Başkan Özlü “Milletimize kimse diz çöktüremez"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimizin sarsılmaz iradesi ile bertaraf edildiğini hatırlatarak, destansı mücadelenin hiç bir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Başkan Faruk Özlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj bir mesaj yayımladı. Yıllardır devletin tüm kademelerine sızarak dini, ahlakı ve Türk insanının merhametini kullanarak devleti ve millet iradesini hiçe sayarak yıkma girişiminde bulunan hain FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü kaydeden Başkan Özlü, “Ordunun içindeki karanlık yüzleriyle devleti ele geçirmek isteyen Fetö terör örgütüne genci, yaşlısı, kadını erkeği kahramanca karşı durmuş ve hainlere göz açtırmadığı gibi yerle yeksan etmiştir. 15 Temmuz, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı gibi Türk milletinin destansı sahiplenişinin göstergesidir” dedi.

Türk milletinin karakterini, inancını ve cesaretini atalarından aldığını bilmeyenlere 21. Yüzyılda en güçlü tokadın 15 Temmuz gecesi millet tarafından atıldığının altını çizen Başkan Özlü, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsünden hiçbir zaman ayrılmayan Türk Milletinin feraseti, cesareti, kararlığını ve milletin iradesine yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Tüm Dünya gördü ki milletimize kimse diz çöktüremez. Kurulan tuzak ve ihanetlere rağmen 2023 hedeflerine kararla ve güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü sözlerini şöyle noktaladı: “15 Temmuz’un isimsiz kahramanları şehit ve gazilerimiz bu millet sizi hiç unutmayacak, daima saygı ve minnetle anacak, tüm şehitlerimizin ruhu şad mekânları cennet olsun. Asil Türk Milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”