Başkan Özlü “Millet Bahçesi mayıs ayında hizmete girecek”

Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yapımına başlanan Millet Bahçesi birinci etap inşaatında sona doğru yaklaşılıyor. Başkan Dr. Faruk Özlü, yakinen takip ettiği Millet Bahçesiyle ilgili, “İnşallah Mayıs ayında milletimizin hizmetinde olacak” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Millet Bahçesi Projesini alanında uzman ve İzmit Seka Parkın da mimarı olan Talha Kös’e çizdirdiği, kentin çehresini değiştirecek, bölgenin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan 1. Etap inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, birinci etap çalışmalarının hızla devam ettiğini işaret ederek, “Firmanın süresi toplamda 300 gündür. Ciddi bir ilerleme var. Önümüzdeki Mayıs ayında milletimizin hizmetine sunacağız. Burası pırıl pırıl ve tertemiz bir mekan olacak. Güzel bir kafeterya kütüphanemiz var. Yürüyüş yolları, yeşil alanları, oyun grupları, spor aletleri grupları, oturma alanları ile insanların dinlenebilecekleri, gezebilecekleri, ailece kaliteli zaman geçirebilecekleri şehrin kalbinde müthiş bir park olacak. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

Proje çalışmaları sürüyor, yılsonunda kazma vurulacak

Millet Bahçesi 2. Etap çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özlü, “İkinci etabın projelendirme çalışmalarını yapıyoruz. Stadyumun olduğu alan da olacak. 52 dönümlük bir alan. İçerisinde Düzce’ye yakışır anıt eser niteliğinde bir kültür merkezimiz olacak. Bu yılsonunda ikinci etap çalışmalarına kazmayı vuracağız” şeklinde konuştu.