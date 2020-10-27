banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Başkan Özlü mevlid kandili mesajı yayınladı

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

DÜZCE 27.10.2020, 18:18
2
Başkan Özlü mevlid kandili mesajı yayınladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya teşrifi olarak kabul edilen ve Rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik eden Başkan Özlü şunları söyledi: “Alemlere rahmet, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandilimiz tüm İslam alemini; huzura, sağlığa ve berekete eriştirsin. Salgın hastalıkların insanlığı esir aldığı, din düşmanlığının derin kırılmalara neden olduğu zor günleri elbette hep birlikte aşacağız. Birden çok imtihan ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Hak Din İslam’a karşı sergilenen tavırları, gafil zihinlerin Peygamberimize yönelttiği çirkin saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, Müslümanların bu densizlik karşısında bir araya gelmesini Yüce Allah’tan diliyorum. ‘Sen olmasaydın, kainatı yaratmazdım’ diyen Rabbimiz’den, Peygamberimizin adı ile af dileyerek, din kardeşlerimiz için dua edeceğimiz bir gece olması dileğiyle, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.”

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3