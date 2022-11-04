Başkan Özlü “Kurumsallaşma demek şeffaflık demek”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldiği ilk günden itibaren Düzce Belediyesi’nin kurum içi iş ve işleyişlerinin profesyonelleşmesi konusunda yaptığı girişimler sonuçlandı. İlk adım olarak logonun değiştirilmesi 1,5 yıl önce düzenlenen basın toplantısıyla atılmıştı.

Daha sonraki süreçte kurumsallaşmanın kelime anlamını Düzce Belediyesi’nde tam olarak uygulamak istediğini belirten Başkan Özlü, resmi kurum ya da bir işletme fark etmeksizin bireylere bağlı kalmayan bir sistem kurulması açısından yapılan çalışmayı çok önemsediğini belirtti. Başkan Özlü açıklamasında şunları söyledi: “Düzce Belediyesi, gerçekten çevre illere nazaran daha fazla çalışması gereken bir il belediyesidir. Burada depremin de neden olduğu bir yıkım var. Şehri yeniden inşa etmek için çok işler yapıldı. Ancak bu süreçte belediye işleyişinde kurumsallaşma adına eksikler olduğunu gördük. Göreve geldiğim ilk günden itibaren dikkatle üzerinde durduğum konu bu oldu. Çünkü kurumsallaşma; sistemdir. Sistem dediğimiz de şahıs üstü bir iş yapma usul ve yöntemidir. Burada 1 yıl boyunca ince eleyip sık dokuduğumuz bir çalışma var, gerçekten çok büyük emek var.”

Kurumsallaşmanın Düzce Belediyesi’nin işleyişinden çok Düzcelileri yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Özlü: “Bu yaptığımız çalışmanın vatandaşımıza ne gibi katkısı olacak en önemli nokta bu; belediye ile işi olan vatandaşımız merak ettiği, sormak, öğrenmek istediği her konuda personelimizle farklı kanallarla iletişime geçecek. Görüş ve önerilerini iletmekle kalmayacak bunlara dönüş olduğunu görecek. Bu sistemi zaten uzun zamandır uyguluyoruz. Kurumsallaşma; bu işlemleri bir kurala bağlıyor. Bu açıdan çok önemli. Bu iş aslında bir takım oyunu. Düzce Belediyesi vatandaşın kurumudur. Önceliği; Düzcelileri, bu şehri yaşayan sevgili hemşehrilerimizi memnun etmektir. Kurumsallaşma çalışmasının en büyük katkısı da bu olacaktır.”