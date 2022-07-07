Başkan Özlü, kurbanını bağışladı

"Kurbanını Paylaş Kadeşinle Yakınlaş" adlı kampanyaya destek veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, böyle hayırlı işlerde emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Başkanı Faruk Özlü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl başlattığı “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına destekte bulunduğunu ifade etti. Böyle hayırlı işlerde emeği olan ve emeği geçen tüm vatandaşları tebrik ettiğini dile getiren Özlü, ayrıca çalışmalarda bulunan herkese başarılar dilediğini iletti.