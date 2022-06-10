Başkan Özlü “Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek şehir merkezi ve mahallelerde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Mahallelerin sorunlarına tek tek vakıf olduğunu belirten Başkan Özlü, “Biz sizlerle yakın çalışmazsak doğru iş üretemeyiz. İhtiyacınız ne ise bunları yapabilecek güçteyiz” dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Başkan Özlü’nün yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve 56 mahallenin muhtarı katıldı.

Kısa süre önce asfalt sezonunu başlattıklarını ve Düzce’nin temel sorunlarını çözerek daha detaylı projelere yoğunlaşmaya başladıklarını dile getiren Faruk Özlü, “Alt yapısı bitmiş bütün yollarımızı asfaltlıyoruz. Bu sene 130 bin ton asfalt dökeceğiz. Geçen 3 yılda temel ağır sorunlarımızı çözdük. Biri ulaşım konusuydu, diğeri çöp konusu bir diğeri de içme suyu altyapısıdır. Bu sorunlarımızın bir kısmı bitti bir kısmı devam ediyor. Ulaşım noktasında eski otobüslerimizle çalışıyor olsaydık aylık sübvanse edilmesi gereken rakam 6 milyondu. Çöp sorunumuzu çözdük artık çöplerimiz enerjiye dönüşüyor. Su içme alt yapımız ise devam ediyor, uzun vadeli bir projedir” şeklinde konuştu.

“İstikametimiz doğru”

“Mahallelerimizin sorunlarını tek tek biliyorum” diyen Özlü, “Bundan sonra yapacaklarımız mahallelerimiz için çok büyük ama Düzce için küçük işler. Düzce’deki siyasetçileri ikiye ayırın. Konuşanlar ve çalışanlar. Biz çalışanlar tarafındayız. Biz sizlerle yakın çalışmazsak doğru iş üretemeyiz. Muhtarlarımızın memnun olmayacağı hiçbir iş yapmak istemem. İhtiyacınız ne ise bunları yapabilecek güçteyiz. Bütün ekiplerimiz sahada. Gidişatımız iyi. İstikametimiz doğru” dedi.

Melen boyundan alternatif güzergah açılacak

Başkan Faruk Özlü, Olimpiyat, Öztürkler, Çoban, Karaca ve Beyciler kavşaklarındaki trafik yoğunluğunun çözümüne yönelik çalışma yaptıklarını ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte Ulaştırma Bakanı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, “Melen boyundan alternatif yol açarsak bu güzergahtaki trafiği rahatlatacaklarını anlattık. Güzergaha baktılar, projelendirildi. O bölgede 18 uygulama yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki temmuz ayında karayollarına teslim edeceğiz. Melen çevre yolu projesine bu yıl başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Faruk Özlü, konuşmasının ardından söz isteyen muhtarların istek, öneri ve taleplerini tek tek dinleyerek ilgili birim müdürlüğüne yönlendirdi.