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Başkan Özlü, Kıbrıs heyetini ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini makamında ağırladı. Düzce’nin ulaşım noktasında gerçekleştirdiği örnek projeye yönelik gerçekleşen görüşmede karşılıklı işbirliğine yönelik istişare de bulunuldu.

DÜZCE 26.10.2021, 10:04
Başkan Özlü, Kıbrıs heyetini ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini makamında ağırladı. Düzce’nin ulaşım noktasında gerçekleştirdiği örnek projeye yönelik gerçekleşen görüşmede karşılıklı işbirliğine yönelik istişare de bulunuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’ye getirdiği ulaşım sistemine yönelik çözüm, diğer illerde örnek proje olarak gösteriliyor. Sistem, her geçen gün benimsenmesi, gerek Düzce gerekse de ülke genelinde farkındalık oluşturmasının meyvelerini vermeye başladı. Düzce’deki yeni toplu taşıma sistemini incelemek için Düzce’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetini Başkan Özlü misafir etti.

Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve Düzce Ulaşım yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Daire Müdürü Ahmet Aydın, Telekomünikasyon Daire Müdür Eniz Elagöz ve ulaşım sektör temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, toplu taşımada attıkları büyük adımla gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı.

Başkan Özlü’nün Düzce’de başarılı şekilde hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek olarak gösterilen sistemin detaylarını dinleyen heyet, Kıbrıs genelinde yaşanan ulaşım sorununa yönelik çözüm için Başkan Özlü’den teknik konulara yönelik bilgi ve destek istedi.

Teknik destek ve bilgi noktasında işbirliği yapılacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve destek olmak adına yapılması gerekenler noktasında talimatlarını veren Başkan Dr. Faruk Özlü, “Yaklaşık 1 yıl önce kentimizde toplu ulaşım sistemini sil baştan yeniledik. Geldiğimiz gün itibariyle ne derece başarılı bir iş çıkardığımızı da bugün olduğu gibi hep birlikte görüyoruz. Kıbrıs’tan gelen heyetle Kıbrıs’ın ulaşım sorunu ve çözümü noktasında fikir alış verişinde bulunduk. Bizim oluşturduğumuz sistemin doğruluğunu ortaya koyan bir görüşme oldu. İşbirliği noktasında gerçekleşen diyaloglarımızla teknik destek ve bilgi noktasında yardımcı olmak adına çalışmalarımız olacak” dedi.

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