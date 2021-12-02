Başkan Özlü İzmir’de Düzce’yi tanıtıyor

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir kapılarını açtı. 3 gün sürecek olan fuarın ilk gününde Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) çatısı altında fuara katılan Düzce Belediyesinin standı katılımcıların ilgi odağı haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nın 15’incisi bu yıl 2-4 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir’de kapılarını açtı. 3 gün sürecek olan fuarda Düzce Belediyesi de Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) çatısı altında yerini aldı. Düzce Belediyesi tarafından açılan stantta kentin turizm alanlarının tanıtımının yanı sıra BELTUR tarafından da Düzce’ye özgü yöresel ürünlerin de tanıtımı yapılıyor.

Başkan Özlü protokolü düzce standında ağırladı

Fuarın ilk gününde Düzce Belediye Başkanı ve aynı zamanda BAKAB Başkanı olan Dr. Faruk Özlü misafirlerini Düzce standında ağırladı. Başkan Özlü’yü belediye meclis üyeleri de yalnız bırakmadı.

Başkan Özlü misafirlere Düzce standında şehrin turizm noktalarını anlattı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Özlü fuardaki diğer stantları da gezerek bilgi almayı da ihmal etmedi.

Bölgenin turizm potansiyelini tetiklemek istiyoruz

Travel Turkey fuarının verimli geçeceğine inandığını kaydeden başkan Özlü; "Travel Turkey İzmir fuarına Batı Karadeniz Kalkın Birliği olarak katıldık. Güçlü bir açılış oldu ve güçlü bir katılım var. Batı Karadeniz bölgesini turizm açısından geliştirip güçlendirmek için bu fuara katılmak son derece önemli. Bu fuarın hazırlanmasında katılım sağlanmasında katkı sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul’dan, Ankara’dan ve Türkiye’nin farklı noktalarından bir bölgeye yapılan seyahat ve bir bölgede yapılan organizasyonlar daha büyük sinerji meydana getirir. Kastamonu’dan Düzce’ye kadar bir hat düşünün, Kastamonu Karabük, Safranbolu, Bartın gibi illerimizi kapsayan bir organizasyon güçlü bir sinerji meydana getirir. Birlik olarak bölgenin turizm potansiyelinin tetiklenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.