banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Başkan Özlü, İstanbul Caddesi’nde ki çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi üzerinde devam eden Kent Estetiği projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla projeyi görüştü.

DÜZCE 22.09.2021, 13:25
Başkan Özlü, İstanbul Caddesi’nde ki çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Caddesi üzerinde devam eden Kent Estetiği projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla projeyi görüştü.

Düzce’de geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan İstanbul Caddesi’nde kent estetiği projesi devam ediyor. Proje kapsamında yıllardır yenilenmeyen alt yapının yenilenmesinin ardından kaldırımlar düzenlenmişti. Bu düzenlemenin ardından cadde vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni ağaçlar yerlerine yerleştirildi. Son düzenlemelerin yapılması ile birlikte cadde de gözle görülür değişim yaşandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de, Kent estetiği projesinde yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Özlü, düşünceleri ve yenilikleri dinleyerek çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0