Başkan Özlü iş kadınları ile buluştu

Başkan Faruk Özlü, yaklaşık bir ay önce başlattığı buluşmalarda yapılan çalışmaları vatandaşlara bizzat anlatıyor. Daha önce sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelen Faruk Özlü son olarak iş kadınlarını ağırladı. Kente katkı sağlamış her sektörden kadın temsilcilerin katıldığı toplantıda 3,5 yıl içinde yapılan çalışmaları anlatan Özlü, belediye imkanlarının vatandaşların talepleri doğrultusunda kullanıldığını belirtti.

İstişare ediyor, şehir inşa ediyoruz

Toplantıda göreve geldiği ilk günden itibaren Düzce için hayal ettiği projeleri tek tek hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Özlü, yaşanan pandemi, sel ve deprem afetlerine rağmen istikrarlı olarak çalışmayı sürdürdüklerini söyleyerek “3,5 yıl önce göreve geldiğimiz günden itibaren vaat ettiklerimizi yapmak için her türlü imkanımızı seferber ettik. Önceliğimiz kurumsal kimliği oluşturmak ve vatandaşlarımızın ulaşabileceği, kendini rahat ifade edeceği, talep ve beklentilerini iletebileceği bir belediye düzeni sağlamak oldu. Bunu büyük ölçüde sağladık. Artık vatandaşımız istediği her iletişim kanalından hizmetlerimize ulaşabilir, taleplerini iletebilir durumda. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Genç şehrimizin inşasını düzen ve tertip içinde geliştirmek için bu görüşmeleri önemsiyorum. İstişare ederek ilerliyoruz, şehrimizin büyümesi, gelişmesi ve güzelleşmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 2 yılımız pandemi ile geçti. Yaşadığımız sel ve deprem afetleri motivasyonumuzu kırmadı, daha da artırdı. Şu an aynı anda 9 farklı büyük projemiz, yatırımımız devam ediyor. Bunların yanı sıra parklarımız, yollarımız, kaldırımlarımıza kadar şehir bütünlüğünü sağlayacak çalışmalarımız sürüyor” dedi.

İş kadınlarına bir sunum yapan Faruk Özlü, karşılıklı sohbet şeklinde görüşmelerine devam etti.