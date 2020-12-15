banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Emre Belözoğlu: 'Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz'
Emre Belözoğlu: 'Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz'
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası!
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları belli oldu
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir

Başkan Özlü, “İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım”

Düzce’de vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, 2021 yılında başlatacağı 100 Milyon TL’lik alt yapı hamlesi öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Başkan Özlü, Düzce’nin su sorununu çözmeye kararlı olduğunu belirtti.

DÜZCE 15.12.2020, 17:46
3
Başkan Özlü, “İçme suyu problemini çözmeye kararlıyım”

Düzce’de vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, 2021 yılında başlatacağı 100 Milyon TL’lik alt yapı hamlesi öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor. Başkan Özlü, Düzce’nin su sorununu çözmeye kararlı olduğunu belirtti.

Şehirde içme suyu hattı borularının ömrünü tamamlaması nedeniyle arızaların sık yaşandığı noktaları tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların susuz kalmasının önüne geçmek için arıtma tesisine yeni bağlantılar yaparak basınç sorununun giderilmesini sağladı.

Beyköy hattı üzerinden arıtma tesisine bağlanan içme suyu hattında 30 yılı aşkın kullanılan eski asbestli borulardan kaynaklı arızaların giderilmesine yönelik çalışma başlatan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, su hattına bypass yaparak yaklaşık 2 km uzunluğunda basınç değeri yüksek borularla iki yeni hat çekti.

Beyköy beldesinin içerisinden geçmekte olan dere yatağından 200’ lük polietilen borular ile her biri 950 metre uzunluğunda toplam 1900 metre iki ayrı hat çekilerek 400 metreküp/saat su arıtma tesisine ilave edildi. Bunun dışında 5 adet sondajdan toplam 200 metreküp saat su ilavesi ile arıtma tesisisin 1850 metreküp saat olan su hacmine toplamda 600 metreküp saat su eklenerek Düzce’nin içme suyu kapasitesi 2350 metreküp saate çıkarıldı. Böylece depo kapasitesi 10 bin metreküpe ulaşarak nüfusun artması ve karantina sürecinde günlük su ihtiyacının 2350 metreküp saate çıkması sonucu 2 ayrı hattan su ilavesi yapılarak su ihtiyacı karşılanmaya başlandı.

Hat yenileme çalışmaları sayesinde borulardaki patlaklardan dolayı yaşanan su kaybının önüne geçileceği gibi şehir merkezine ulaşan su miktarının artmasıyla vatandaşlar susuz kalmayacak.

Kökten çözüm bulacağız

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün, göreve gelmesinin ardından çalışmalarına başladığı, yıllardır süregelen ve Düzce’nin yaşadığı su sorununa kalıcı çözüm olarak geleceğin 50 yıllına yatırım yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatları sağlıklı ve basınca dayanıklı borularla tamamen değişecek.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’nin sağlıklı alt yapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Düzce’nin içme suyu problemini çözmeye kararlıyım. Sağlık açısından da belirli kriterleri taşımayan, insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bilinen ve kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesindeki asbest borularını ve iletim hatlarını yapacağımız 100 Milyon TL’lik yatırımla baştan aşağı yenileyeceğiz. Hedefimiz ve planlamamız asbest boruyu Düzce’nin gündeminden çıkarmak, alt yapı probleminin kalmadığı, özellikle su konusunun hiç konuşulmadığı bir Düzce için projemizi hayata geçiriyoruz. Halkımızın bu hizmeti yıllardır beklediğinin farkındayız. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11