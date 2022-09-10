Başkan Özlü gençlere tarımı sevdiriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “4004 Doğayı Takip Et! Gör, Yaşa, Hisset” Projesini öğrencilere tanıttı. Özlü, "Tarım ve gıda Türkiye’nin ihtiyacı olan en stratejik 5 sektörden birisidir" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi organik tarım çalışmalarının gerçekleştirildiği FÜPAŞ arazisinde Düzce Üniversitesi ile Çakırlar Ortaokulu tarafından ortaklaşa hazırlanan “4004 Doğayı Takip Et! Gör, Yaşa, Hisset” proje alanında 60 kişilik ortaokul öğrencisini ağırladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Özlü “Geçen sene tıbbi aromatik bitkiler ektik. Hasadını da yaptık. Burada gördüğünüz ürünler geçen sene yapılan işlerin sonucudur. Sevgili gençler; tarım ve gıda Türkiye’nin ihtiyacı olan en stratejik 5 sektörden birisidir. Biz modern tarımı çok önemsiyoruz. Düzce belediyesi olarak ta tarımla ilgili bir birim oluşturduk. Burada güzel çalışmalar yapacağız. Siz gençlere tarımı sevdirmeyi ve modern tarımcılar olmalarınızı sağlayacak tedbirler alacağız. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Özlü konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Tatoğlu ile birlikte projeye katılan öğrenci ve proje de emeği geçenlere sertifikalarını teslim etti. Ardından projenin kapanışı için hazırlanan pastayı kesen Başkan Özlü, daha sonra öğrencilerle birlikte tıbbi aromatik bitki ekiminin yapıldığı alanları gezdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.