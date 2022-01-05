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Başkan Özlü, “Geleceğin Düzce’sinin temellerini birlikte atacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizilmesi adına Aralık ayı sonunda gerçekleştirilen ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ni değerlendirdi. Özlü, kongrenin Düzce’nin geleceğine ışık tutacağını kaydederek “Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin Düzce’sinin temellerini hep birlikte atacağız“ dedi.

DÜZCE 05.01.2022, 14:20
Başkan Özlü, “Geleceğin Düzce’sinin temellerini birlikte atacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizilmesi adına Aralık ayı sonunda gerçekleştirilen ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ni değerlendirdi. Özlü, kongrenin Düzce’nin geleceğine ışık tutacağını kaydederek “Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin Düzce’sinin temellerini hep birlikte atacağız“ dedi.

Düzce, 2021 yılının son günlerinde gerçekleştirilen ‘İktisat ve Kalkınma Kongresi’ ile yeni bir yola girdi. Düzce tarihinde bir ilkin yaşatılmasının mimarı olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kongre ile Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi başlıkları altında işlenen konular üzerinden yol haritasının oluşturulmaya başlanacağını söyledi.

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneğinin destekleriyle düzenlenen kongrenin Düzce için bir ilk olduğunu yineledi. Başkan Özlü konularında uzman panelistlerin de katılımlarıyla şehrin geleceğinin farklı bir perspektifte ele alındığını dile getirdi.

“Düzce’nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz”

“Düzce’yi bir bütün olarak ele aldık. Bunu yaparken tamamen şeffaf davrandık” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Özlü, “Neler yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında iki gün boyunca panelistlerimizi dinledik. Dışarıdan gözlerin şehrimize bakışını da görmüş olduk. Bu çok önemli bir detaydı. Tüm paydaşlarımızın yanı sıra şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin Düzce’sinin temellerini hep birlikte atacağız. Düzce’nin gelecek vizyonunu oluşturmak adına attığımız bu ilk adımın devamı gelecek. Kongrenin sonuç bildirgesinin yayınlamasının ardından hızlı şekilde uygulamaya geçeceğiz” dedi.

“Potansiyeli en fazla olan il Düzce’dir”

Kongre üzerinde durulanı 4 ana başlığın, geleceğin Düzce’sine giden yolda büyük önem teşkil ettiğini paylaşan Başkan Özlü, “Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi başlıkları, bir bakıma atacağımız adımlarla Düzce’nin kimliğinin de netleşmesine Türkiye ölçeğinde asıl yerini almasına vesile olacak. Düzce’nin İstanbul-Ankara arasında bir geçiş güzergahı olarak görülmesinden ziyade cazibe merkezi haline getirilmesine ön ayak olacağız. Bunu akıllı ve ekolojik tarım uygulamalarından turizmin her alanında yapılacak planlamaya, sanayi ve ticaret ölçeğinde ise lojistik üssü manasında göstereceğimiz akılcı ve bilinçli uygulamalarla ortaya koyacağız. Kongrede ele aldığımız konu başlıkları altında potansiyeli en fazla olan il Düzce’dir. Biz kolaya değil, zor olana talibiz” şeklinde konuştu.

“Düzce’yi diğer illere rol model olarak ortaya çıkartacağız”

Kongrenin tamamlanmasıyla birlikte gerek yerel gerekse ulusal platformlarda birçok kesimden olumlu geri dönüşler alındığını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, “Doğru olduğunu bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Düzce için, şehrin geleceği için, çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir Düzce bırakmak için başladığımız bu çalışmayı tamamlayacağız. İmkanlarımızı seferber ederek, Düzce’yi ve içinde barındırdığı potansiyeli, bir çok konuda olduğu gibi aynı ölçekte ki diğer iller için rol model olarak ortaya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

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