Başkan Özlü eğitime ayrı bir önem veriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, ikili eğitimin sonlandırılması ve şehir içindeki okulların taşınması için gerçekleştirdiği eğitim seferberliğinin bir parçası olan Azmimilli İlkokulunun inşaatında çalışmalar sürüyor.

Mülkiyeti Düzce Belediyesine ait olan bölgede 24 derslikli Azmimilli İlkokulunun inşaat çalışmaları kar yağışının sona ermesinin ardından yeniden başladı. Düzce’de ikili eğitim sisteminin kalkması ve şehir içinde kalan okulların birer birer kent dışına alınması için tüm imkânları seferber eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle başlayan Azmimilli İlkokulunun yeni binası hızla yükseliyor. Kasım Aktaş Ortaokulunun ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle başlanan okulun inşaatında birinci kat çıkıldı.

"Eğitim için imkanları seferber ediyoruz"

Her fırsatta eğitime yatırım yapılması için çaba sarf eden ve iş insanlarını da sürece dâhil eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin hem şehre hem de öğrencilere büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Azmimilli İlkokulunun inşaatının devam ettiğini söyleyen Özlü, “Okullarımızdaki fiziki şartları iyileştirmek için hem kamu hem de iş insanlarımızla akıl yürütüyoruz. Kasım Aktaş ile başlayan sürecimiz Azmimilli İlkokulu ile devam ediyor. Çocuklarımızın nispeten daha sakin bölge ve modern binalarda eğitim alacağı okulları inşa etmek için bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Azmimilli mahallesindeki eski yerinden taşınacak okul ile birlikte bölgede trafiğin rahatlaması öngörülüyor.