Başkan Özlü, eğitim işini sıkı tutuyor

Kent merkezindeki okulların şehir dışına taşınması konusunda hassasiyetle duran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okulların sorun ve taleplerini de dinledi. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Özel İdaresi yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, taleplerin değerlendirilerek gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitim alanında okulların fiziki şartlarını değerlendirmek üzere Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Özel İdaresi yetkilileri ve belediye birim müdürleri ile bir araya geldi. Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda ilk olarak Ağa Mahallesine yapılacak olan Rıza Malatyalı İlkokulunun yer konusundaki son masaya yatırıldı.

Ardından yapımı devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulunun son durumlarını değerlendiren Başkan Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdüren İsmetpaşa Ortaokulunun yeni yeri ile ilgili son durum ve ihale sürecine yönelik Özel İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Kırbaç’ın okulların eksiklikleri ve sıkıntılarına yönelik taleplerini dinleyen Başkan Özlü, belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapılması yönünde birim müdürlerine talimat verdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, “Devam eden okul inşaatlarımızın durumunu takip ediyoruz. Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının kaba inşaatı tamamlandı. Mustafa Kemal Ortaokulunun buraya taşınması adına bir an önce bitirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Şehir merkezindeki okullarımızı taşıdığımız takdirde şehir içi trafiğini de rahatlamış olacak. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de çalışmaların takipçisi olmayı sürdürüyoruz” dedi.