Başkan Özlü, efsane başkanlar ile buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi toplantı ve temasta bulunmak üzere İstanbul’a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanlarından Bedrettin Dalan ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Turizmde Yeni Arayışlar’ Zirvesine katılmak için gittiği İstanbul’da çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Özlü, ilk olarak üniversite öğrenciliği yıllarına denk gelen 1984-1989 arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Bedrettin Dalan ile bir araya geldi. Özlü, efsane belediye başkanı olarak tanımladığı Dalan ile geçmişe dönük keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ardından Düzceli iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübünün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Başkan Özlü, Düzce’ye yönelik değerlendirmeler başta olmak üzere ulusal ve spor konularının ön plana çıktığı samimi bir sohbette bulundu.