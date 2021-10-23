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Başkan Özlü, Düzce sanayisini geliştirecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin sanayisinin gelişimi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özlü, son olarak İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret ederek, Düzce’nin sanayisi ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

DÜZCE 23.10.2021, 11:03
Başkan Özlü, Düzce sanayisini geliştirecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin sanayisinin gelişimi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özlü, son olarak İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret ederek, Düzce’nin sanayisi ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Düzce Sanayisinin gelişmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı dönemden beri çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti. Ziyarette Düzce’nin sanayisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özlü, Dünya ve Türkiye gündemindeki sosyo-ekonomik gelişmeler üzerine de görüşmelerde bulundu. Başkan Özlü, Düzce Sanayisinin gelişimi üzerine de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile fikir alışverişinde bulunarak, Bahçıvan ve yönetim kurulu üyelerini Düzce’ye davet etti.

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