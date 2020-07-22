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Başkan Özlü “Düzce büyüsün, Türkiye büyüsün”

BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, RAMAZAN AYI BOYUNCA DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL VE YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN EVLERİNE SICAK YEMEK, GIDA KOLİSİ, YETİMLERİN GİYDİRİLMESİ GİBİ BİRÇOK NOKTADA YARDIM SAĞLAYAN HAYIRSEVER İŞADAMLARI İLE ERGUVAN SOSYAL TESİSİNDE SABAH KAHVALTISINDA BULUŞTU.

DÜZCE 22.07.2020, 16:55
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Başkan Özlü “Düzce büyüsün, Türkiye büyüsün”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş adamları ile bir araya geldi hem teşekkür hem de “Ben iş dünyasının, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin desteklenmesinden yanayım. Onlara destek olmamız gerektiğine inananlardanım” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı boyunca Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek, gıda kolisi, yetimlerin giydirilmesi gibi birçok noktada yardım sağlayan hayırsever işadamları ile Erguvan Sosyal Tesisinde sabah kahvaltısında buluştu.

Erguvan Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Göşterişli, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk ve çok sayıda iş adamı katıldı. Hayırsever iş adamlarının onuruna düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Özlü, “Değerli iş insanları, saygı değer arkadaşlar, sizler hepiniz Düzce ekonomisine önemli katkılar sunan, kentin lokomotifi olan insanlarsınız. Öncelikle Düzce ekonomisine olan katkılarınız ve şehrin gelişmesi ile kalkınması noktasında ki rolünüz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki bu sene farklı bir Ramazan ayı geçirdik. Her sene yaptığımızın dışında farklı bir Ramazan idrak ettik. Burada ihtiyaç sahiplerini bizim Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğümüz tek tek tespit etti. Onların evlerine, onların bizzat hanelerine hem sıcak yemek, hem de gıda kolisi dağıttık. Bunları sizlerin katkısı ile yaptık. Allah sizlerden razı olsun. Bugün burada sizlere teşekkür etmek, sizlere Allah razı olsun demek için toplanmış bulunuyoruz. Yapılan yardımın, yapılan bağışın, verilen zekatın tanımı olmaz, reklamı olmaz, lütfen bunu böyle düşünmeyin. Bu bir teşekkürdür. Bu sizlere bir teşekkür etmektir. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Allah işlerinizi muvaffak etsin. Daha büyük kazançlar elde edin. Düzce büyüsün, Türkiye büyüsün. Ben iş dünyasının, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin desteklenmesinden yanayım. Onlara destek olmamız gerektiğine inananlardanım. Devlette görev yaptığım süre içerisinde de her zaman olumlu baktım. Bundan sonra da tavrım pozitif olacaktır. Düzce’de herhangi bir arkadaşımız yatırım yapmak istiyorsa, işini büyütmek istiyorsa ve bizim tarafımızdan, devlet tarafından yapabileceğim bir şey olduğuna inanıyorsanız, bunu düşünüyorsanız lütfen bana gelin. Bizim kapımız açık, sizlere yardımcı olmak bizim görevimiz, sizlerin önünü açmak bizim görevimiz, çünkü siz istihdam açısından çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz. Düzce ekonomisine, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Özlü, işadamlarına teşekkür plaketi hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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