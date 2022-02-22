Başkan Özlü, devam eden projeleri tek tek inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da yoğun mesaisine devam ediyor. Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Özlü sahadaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta içi yoğun mesai trafiğinin yanı sıra hafta sonunu da Düzce için yapılacak çalışmalara ayırmayı sürdürüyor. Başkan Özlü, bu kapsamda Düzce’nin geleceği noktasında devam eden projeleri yerinde inceledi.

Özlü, beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çalışmaların devam ettiği ve Düzce’de ikili eğitime son verecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için yoğun çalışmanın gerçekleştirildiği her iki okul inşaatını da gezen Başkan Özlü, çalışmaların son durumları hakkında da bilgi aldı.

"Eğitime büyük önem veriyoruz"

Düzce’nin geleceği açısından önemli adımlar attıklarını, bu manada ikili eğitimin ortadan kaldırılmasının gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Hem şehir içi trafik noktasında hem de geleceğimizin asıl sahipleri olan çocuklarımızın eğitim haklarını sağlıklı ve nezih bir ortamda almaları için çaba sarf ediyoruz. Gerek Kasım Aktaş Ortaokulu gerekse de Azmimilli İlkokulu inşaatlarımızı yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Eğitime yönelik atacağımız adımların devamı gelecek. Düzce her alanda olduğu gibi eğitim noktasında da büyük bir ivme kazanacak. Bunu gerçekleştirmek bizlerin görevi” şeklinde konuştu.