Başkan Özlü depremzedelerle buluştu geçmiş olsun dileklerini iletti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Düzce, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından başlattığı yardım çalışmalarını birimlerinin gayretli çalışmalarıyla aralıksız sürdürürken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de depremden etkilenen illeri ziyaret ederek Düzce’nin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteriyor.

Başkan Faruk Özlü, beraberinde tuvalet ve sobadan oluşan yardım konvoyu ile afet bölgesine yola çıkmasının ardından ilk olarak Hatay’a geçerek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere AFAD yetkilileri ve arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekiplerle bir araya gelmiş, şehir genelindeki durum hakkında bilgi almıştı.

Daha sonra Gaziantep’e geçen Faruk Özlü’nün bir sonraki durağı ise depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş oldu. Maraş sokaklarını gezen Özlü, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu alanları ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar dilerken, oluşturulan çadırlardaki afetzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Özlü, Maraş’taki incelemelerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına katılım sağladı.