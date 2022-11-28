Başkan Özlü “Depremden zararsız çıkmak en büyük tesellimiz”

Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından tüm kurum ve kuruluşlar vatandaşlar için seferber oldu. Deprem endişesini azaltmak ve hayatın normal akışını sağlamak için çalışanların en başında da Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü geldi.

Düzce, şehirde yaşanan deprem ve ardından devam eden sarsıntılar sonrasında ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile teyakkuza geçti. Sabah 04:08’deki depremin ardından ilk anda hastanelere ve sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara koşan Faruk Özlü, depremin üzerinden geçen bir hafta içinde gece gündüz demedi, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Kent merkezi ve çevre mahallelerde kurulan yaşam alanlarında aileleri ziyaret eden Özlü, depremin Düzce’de yıkıcı etkisinin olmamasının en büyük teselli olduğunu söyleyerek ailelere her konuda yardımcı olmak için birebir ziyarette bulundu.

Devletin her imkanını, Düzce için seferber ettiğini söyleyen Başkan Özlü; belediye eliyle, gerek yönlendirme desteği gerekse yıkılan bina bacalarının tehlike arz etmemesi için ekiplerin çalıştığını da ifade etti.

“Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz”

Başkan Faruk Özlü mahallelerde oluşturulan yaşam alanlarında ailelerle konuşarak hasar alan evler ile ilgili gerekenlerin en kısa sürede yapılacağını söyleyerek “Deprem olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bakanlarımız Düzce’mize geldi. Afeti yakından bilen hemşehrilemizin korkularını anlıyoruz. Onların hiçbir surette mağdur olmasına izin vermeyiz. Mahalle muhtarlarımızla koordine bir şekilde her mahalleye oluşturulan yaşam alanlarında sizinleyim. Gece gündüz fark etmez. Tüm taleplerinizi karşılamak için çalışma arkadaşlarımız sahadalar, çalışıyorlar. Lojistik destek, yiyecek, kumanya yardımları kesintisiz sürüyor. Bu afeti hasarsız, can kaybı olmadan atlatmamız en büyük tesellimiz. Allah vatandaşlarımızı, devletimizi, milletimizi, ülkemizi tüm afetlerden korusun, bir daha yaşatmasın” dedi.